Авто
Inc-news.ruКомпания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России
Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ. Стоит отметить, что в прошлом году компания уже делала попытку выхода на Российский рынок, но на тот момент модели не пользовались большим спросом.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".РИА Новости03:06
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