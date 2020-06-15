МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".

с чего всё началось

Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ. Стоит отметить, что в прошлом году компания уже делала попытку выхода на Российский рынок, но на тот момент модели не пользовались большим спросом.

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