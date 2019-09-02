Авто
ПрофильВ России начались продажи нового грузовика «Садко Next»
Группа «ГАЗ» объявила о начале продаж нового внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», который стал преемником модели ГАЗ-3308 «Садко».
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Будет автомат?! Все детали про наследника «Шишиги» - новый Садко Next (с видео)
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