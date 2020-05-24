Коронавирус
RT на русскомВ России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
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с чего всё началось
Российским медицинским работникам предоставляются страховые выплаты в случае заражения коронавирусом нового типа при исполнении служебных обязанностей, сообщает Министерство здравоохранения России.Газета.Ru08:25
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Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
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