с чего всё началось

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

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