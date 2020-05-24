Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
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Российским медицинским работникам предоставляются страховые выплаты в случае заражения коронавирусом нового типа при исполнении служебных обязанностей, сообщает Министерство здравоохранения России
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Газета.Ru08:25

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Медики, заразившиеся коронавирусом, должны получать страховку в течение четырех дней

Коммерсантъ09:46

Минздрав разъяснил порядок страховых выплат медикам при пандемии

Газета.Ru08:25

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

RT на русском09:06

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Минздрав установил срок единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

ТАСС08:24

В Минздраве рассказали о страховых выплатах медикам, заболевшим COVID-19

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

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Общество

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РБК 12:25
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Kursk.com 08:12
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Общество

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Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
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"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

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Общество

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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Фигурное катание

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Газета.Ru 08:10
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Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о нынешней ситуации в клубе.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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