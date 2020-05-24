Коронавирус
RT на русскомВ России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Российским медицинским работникам предоставляются страховые выплаты в случае заражения коронавирусом нового типа при исполнении служебных обязанностей, сообщает Министерство здравоохранения России.Газета.Ru08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»
Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военное дело 05:45
Происшествия
СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы
У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
Здоровье
За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com 08:12
Общество
Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26
Футбол
Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Урганту
В передаче "Вечерний Ургант" популярный шоумен заявил, что поддерживает "Ислочь", благодарные фанаты вывесили ему баннер во время игры с "Энергетиком-БГУ" (1:2).
Спорт-Экспресс 11:10
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены
Правоохранители Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили, стоящего в Топ-30 мирового рейтинга, за избиение бывшей жены.
Вести.Ru 08:59
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их
При проверке цифровых пропусков москвичи дают согласие на передачу их персональных данных третьим лицам и отправку им рекламы в течение 10 лет.
Собеседник 10:12
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество
На Урале завели административные дела за акцию «похорон» бизнеса
Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили "похороны" собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный, сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:13
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор составил рейтинг лучших бойцов. На первую строчку ирландец поместил Андресон Силву.
Vprognoze.ru 02:56
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Фигурное катание
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Политика
Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 08:10
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Футбол
Гендиректор «Химок» не исключил, что клуб останется в ФНЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал о нынешней ситуации в клубе.
Матч ТВ 12:34
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15