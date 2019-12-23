Общество
РБКМинкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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с чего всё началось
Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.Ведомости11:12
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Сегодня начнутся учения по изоляции Рунета. Как это повлияет на пользователей?
66.ru21 декабря в 06:00
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Здоровье
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Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Кино
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Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Общество
Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих
Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
Здоровье
Названа смертельно опасная болезнь, передающаяся через собак
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Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
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Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
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Политика
Путин признался, что не пьет чай
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Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
«Росатом» ожидает рекордных показателей генерации на АЭС к концу года
В «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях — почти 209 млрд киловатт-часов.
Происшествия
Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками
Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Политика
Санкции США научат Газпром укладывать трубы
Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней, плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Наука
LEGO охладили почти до абсолютного ноля
Ученые решили поместить фигурку из конструктора LEGO и четыре отдельных блока в установку, позволяющую охлаждать находящуюся внутри него материю до температур, близких к абсолютному нолю.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" одолел казанский "Ак Барс".
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Шоу-бизнес
Винокур выступил за сохранение «Аншлага» на телевидении
Юмористическая передача «Аншлаг» по-прежнему имеет популярность среди зрителей, считает артист Владимир Винокур.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира
В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Экономика
В Алтайском крае вырос объем производства еды
В Алтайском крае стали меньше есть колбасу, чтобы сохранить здоровье За шесть лет производство этого продукта сократилось на 42% Пищевики отправляют за рубеж муку, хлопья для завтраков, масло, немного мяса и молочной продукции (в основном плавленые сырки).