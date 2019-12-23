Общество

РБКРБКМинкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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с чего всё началось

Минкомсвязи подвело итоги первых учений по закону о «суверенном рунете»

Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.
Ведомости11:12

Подробнее о событии

В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета

RT на русском11:41

Минкомсвязь подвела итоги испытаний «суверенного Рунета»

Московский Комсомолец12:56

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

РБК10:52

В России прошли учения по защите «суверенного рунета»

Коммерсантъ12:11

В Минкомсвязи оценили прошедшие учения по устойчивой работе рунета

РИА Новости10:57

Минкомсвязь: госорганы и операторы связи готовы обеспечивать устойчивую работу рунета

ТАСС10:39

Сегодня начнутся учения по изоляции Рунета. Как это повлияет на пользователей?

66.ru21 декабря в 06:00
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Здоровье

Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца

Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
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Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Общество

Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих

Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
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Здоровье

Названа смертельно опасная болезнь, передающаяся через собак

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости 18:07
Энергетика

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия 16:56
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости 07:59
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток-2» суда из Балтийского моря

Gazeta.SPb 00:22
Происшествия

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости 18:49
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Экономика

«Росатом» ожидает рекордных показателей генерации на АЭС к концу года

В «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях — почти 209 млрд киловатт-часов.
RT на русском 19:51
Происшествия

Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками

Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
Говорит Москва 10:29
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Ведомости 16:54
Политика

Санкции США научат Газпром укладывать трубы

Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней, плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.
Взгляд.ру 13:20
Кино

«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»

Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
ТАСС 07:35
Наука

LEGO охладили почти до абсолютного ноля

Ученые решили поместить фигурку из конструктора LEGO и четыре отдельных блока в установку, позволяющую охлаждать находящуюся внутри него материю до температур, близких к абсолютному нолю.
Индикатор 05:00
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
BFM.ru 20:04
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" одолел казанский "Ак Барс".
Газета.Ru 16:27
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Винокур выступил за сохранение «Аншлага» на телевидении

Юмористическая передача «Аншлаг» по-прежнему имеет популярность среди зрителей, считает артист Владимир Винокур.
Политическая Экспертиза 04:01
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском 21 декабря в 15:10
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Экономика

В Алтайском крае вырос объем производства еды

В Алтайском крае стали меньше есть колбасу, чтобы сохранить здоровье За шесть лет производство этого продукта сократилось на 42% Пищевики отправляют за рубеж муку, хлопья для завтраков, масло, немного мяса и молочной продукции (в основном плавленые сырки).
АМИТЕЛ 18:24
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