Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.

с чего всё началось

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

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