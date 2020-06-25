В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России. Электронное голосование будет доступно с 10.00. Об этом сообщает официальный сайт правительства города Москвы.

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

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