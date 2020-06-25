Общество

Вести.RuВести.RuНа территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование, сообщается в календарном плане ЦИК.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

В России началось голосование по поправкам к Конституции

Военное обозрениевчера в 22:58

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России

VSE42.RUвчера в 22:01

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 17:06

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

Вести.Ruвчера в 17:50

В Москве и Нижегородской области началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

Mockva.ruвчера в 17:34

В стране начинается Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ

АБНвчера в 17:34

Началось. Граждане России голосуют по поправкам в конституцию

ИА Красная Веснавчера в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,5K
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,5K
Общество

Врач назвал самую опасную летнюю обувь

Травматолог-ортопед советует избегать сланцев. Врач назвал самую опасную летнюю обувь.
Piter.tv 00:41
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
126
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук вчера в 04:54
254
Культура

Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb вчера в 15:09
13
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3K
Общество

У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:09
31
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
10
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
317
Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

RT на русском вчера в 19:32
7
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
57
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
10
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня 23 июня в 14:30
83
Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
54
Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru вчера в 15:45
233
Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
10
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
51
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Как уточняется на карте, представленной на сайте Гидрометцентра, в столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, что соответствует норме.
РИА Новости вчера в 20:44
161
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 10:35
766
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
6,9K
Общество

Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02
23
Общество

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

Магаданские власти приняли решение о закрытии на карантин китайского рынка на территории областного центра в связи с выявлением там коронавирусной инфекции у 12 работников.
ТАСС 00:15
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
291
Общество

В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию

Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
1
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
3
Игры

Катание верхом на механической руке и гигантская зубная щетка — появился новый геймплей Biomutant

В рамках онлайн-мероприятия Summer of Gaming разработчики из шведской студии Experiment 101 продемонстрировали новый геймплей своего ролевого боевика Biomutant и раскрыли некоторые особенности грядущего проекта.
Городской портал Новый Нижний вчера в 20:00
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное