C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование, сообщается в календарном плане ЦИК.

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

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