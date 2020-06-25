Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России началось голосование по поправкам в Конституцию

Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.
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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Московский Комсомолец03:22

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

РИА Новостивчера в 17:06

В Оренбуржье началось голосование по поправкам в Конституцию

Вестирама.ру00:47

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России

VSE42.RUвчера в 22:01

На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

Вести.Ruвчера в 17:50

В Москве и Нижегородской области началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

Mockva.ruвчера в 17:34

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Smolnarod.ru01:45
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