Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

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