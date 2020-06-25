Общество
РИА НовостиВ России началось голосование по поправкам в Конституцию
Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.
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Футбол
АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции благодаря экс-игроку «Рубина»
АЕК под руководством Массимо Карреры вышел в финал Кубка Греции. По итогам двух встреч команда превзошла "Арис".
ProstoProSport 00:11
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 59 носителей коронавируса
Краснодар, 25 июня 2020, 10:41 — REGNUM 59 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 июня.
REGNUM 03:41
Футбол
Гоча Гогричиани стал игроком ЦСКА
Гоча Гогричиани стал армейцем https: / / t.co / whgzLPl3vI pic.twitter.com / NtusaGiwhY — ПФК ЦСКА Москва (@ pfc_cska) June 24, 2020Напомним, что в ЦСКА в ближайшее время может произойти ротация на посту главного тренера команды.
Soccer.ru вчера в 04:33
Футбол
Гендиректор «Локомотива» ответил на критику Семина
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал критику бывшего главного тренера Юрия Семина.
Газета.Ru 23 июня в 11:14
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек
По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
Футбол
Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Общество
На День молодежи в Кузбассе запретят продавать алкоголь
День молодежи является одни из праздников, попадающих под запрет.
Комсомольская правда - Кемерово 03:19
Футбол
«Сельта» победила «Реал Сосьедад», Смолов сыграл десять минут
В игре 31-го тура испанской Примеры «Сельта» победила «Реал Сосьедад».
Нева Спорт вчера в 15:40
Футбол
«Локомотив» изолировался на базе в Баковке
В столичном «Локомотиве» приняли решение до конца сезона закрыться на базе в Баковке.
Inc-news.ru вчера в 11:31
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн
Чемпионат 23 июня в 11:21
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru вчера в 08:42
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Здоровье
В России за сутки выявлено 7113 заболевших коронавирусом
В 82 российских регионах за 24 июня выявили 7113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Planet Today 04:02
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Футбол
Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
CT news вчера в 13:11
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Общество
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
Единоборства
Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова
Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что испытывает уважение к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Чемпионат 04:10
Игры
Опубликованы фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
Evo-rus.com вчера в 12:47
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
Энергетика
С 1 июля в Ростовской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05