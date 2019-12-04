Русская православная церковь (РПЦ) отмечает в среду, 4 декабря, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в Успенском соборе Московского Кремля проходит литургия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

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