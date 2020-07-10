Авто

ИзвестияИзвестияВ России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

О стоимости автомобиля не сообщается. Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.
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Niva сменила бренд: теперь это снова Lada

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