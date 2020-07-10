Авто
ИзвестияВ России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
О стоимости автомобиля не сообщается. Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.
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Технологии
В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений.
РБК 09:15
Хоккей
Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет
Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге.
Известия 08:34
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости 08:25
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля.
ТАСС 08:40
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Общество
В Афинах на протестах арестовали девять человек
Газета.Ru 04:44
Политика
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
Недвижимость
Квадратный метр в новостройках Петербурга с начала года стал дороже почти на 9%
По данным «Полис Групп», в Санкт-Петербурге с начала года цены на жилье выросли на 8,8%, в Ленинградской области цены растут не так активно — на 3,9%. Как отмечают аналитики, обычно полугодовой прирост составляет 5–6%.
Фонтанка.Ру 08:51
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
Вторая сессия "Гран-при Штирии" состоится сегодня в 16.00.
Pravda.Ru 06:59
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Футбол
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA
Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
Коммерсантъ 07:13
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Футбол
«Карпаты» исключены из УПЛ из-за двух неявок на матчи
В обоих матчах сопернику «Карпат» была присуждена победа со счётом 3:0. В оставшихся играх чемпионата, которые должен был провести львовский клуб, командам-соперницам так же будут присуждены технические победы.
Metaratings вчера в 05:44
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall анонсировала новый рамный внедорожник премиум-класса под маркой WEY, который будет построен на базе флагманского Haval H9.
Новые автомобили 01:12
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Кино
Вышел трейлер фильма «Темные мечты» с Бьянкой Ван Дамм
Главную роль в фильме сыграла Бьянка Ван Дамм — дочь актера Жан-Клода Ван Дамма.
ИА Красная Весна 08:54
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04