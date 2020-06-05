Транспорт
RT на русскомВ России началось тестирование онлайн-тахографов
В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
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с чего всё началось
На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, должна прийти автоматизированная система, которая фиксирует нарушения в онлайн-режиме. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.Коммерсантъвчера в 17:58
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Коммерсантъ 04:10
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РИА Новости вчера в 12:34
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Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
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Российская газета 06:40
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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КМВ Новости вчера в 14:14
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В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
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РИА Новости 05:44
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ в Еленовке ранена мирная жительница
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Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
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РБК 06:22
Кино
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Общество
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Энергетика
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Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Политика
МИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе
В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы.
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Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
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Коммерсантъ 04:31