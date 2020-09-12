Единый день голосования стартовал в России
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Москва, 13 сентября 2020, 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.В источнике
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