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REGNUM
REGNUM

Единый день голосования стартовал в России

Москва, 13 сентября 2020, 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.В источнике
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RT на русском

В России 13 сентября пройдёт единый день голосования

RT на русском17:42
Известия

В России начался единый день голосования

Известия19:42
Газета.Ru

В России стартовал единый день голосования

Газета.Ru18:35
Интерфакс

Единый день голосования стартует в России в воскресенье

Интерфакс17:47
Вести.Ru

В России идет Единый день голосования

Вести.Ru20:43
РИА Новости

В России начался единый день голосования

РИА Новости17:08
ТАСС

В России проходит единый день голосования

ТАСС17:04

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Татьяна Савинова: «Эпидемиологическая ситуация в округе постепенно стабилизируется»

Более подробно Татьяна Савинова прокомментировала и эпидемиологическую ситуацию в округе по коронавирусу и вирусным пневмониям, вызывавшую тревогу у специалистов в связи с подъёмом заболеваемости.
Гай.рфвчера в 09:45
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Россия нанесла ответный удар по кораблям НАТО в Баренцевом море

В ответ на действия Альянса, Россия отработала прорыв в район сил НАТО, и уничтожение кораблей противника – благодаря находящемуся на вооружении Ту-142 большому спектру оружия, в том числе это относится и к крылатым противокорабельным ракетам Х-35, а также отсутствию прикрытия со стороны ВВС Норвегии, группировку кораблей НАТО удалось успешно "ликвидировать".
Avia.pro23:29
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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