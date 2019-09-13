В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.

В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

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