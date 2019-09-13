Экономика
КоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:28, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией
Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.
RT на русском 07:17
Политика
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 07:25
Происшествия
Туриста смыло волной в море в Калининградской области
По предварительным данным, 49-летний мужчина находился на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной.
Известия вчера в 17:40
Происшествия
В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
РИА Новости 01:46
Авто
Названа дата презентации нового Toyota Land Cruiser 300
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 01:28
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Финансы
Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть
Утром 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Телеканал 360° 03:46
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Политика
Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты стали "производителем энергии номер один в мире".
ТАСС 08:20
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00