Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
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В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

Коммерсантъвчера в 23:39

Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

Российская газета02:34

В России с сегодняшнего дня начинается эксперимент по маркировке велосипедов

Эхо Москвы01:46

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

РБК13 сентября в 02:18

Помочь отечественному производителю: в России начался эксперимент по маркировке велосипедов

BFM.ru06:34

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

ТАСС13 сентября в 03:07

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в РФ с 16 сентября

ПРАЙМ13 сентября в 04:23
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Происшествия

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Интерфакс 07:14
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Общество

С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск

Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
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Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
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«Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
78.ru 06:42
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Рухани обвинил США во вмешательстве в дела Йемена

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REGNUM 04:26
Происшествия

Уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Адвокаты троих бывших полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщили об увольнении следователя по данному делу.
Московский Комсомолец 06:40
Происшествия

В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев

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ИА Новороссия 07:11
Шоу-бизнес

Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк

Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Транспорт

Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД

Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости 13 сентября в 13:28
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Общество

Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Финансы

Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти

Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Шоу-бизнес

Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства

Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

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Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Политика

Жириновский предложил выдать российские паспорта всем украинцам

Глава фракции ЛДПР считает, что такая ситуация приведет к тому, что в стране не останется украинских граждан.
Вести.Ru 07:03
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика

Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
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Гаджеты

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Кино

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Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Экономика

ТРЦ «Галерея» могут продать за 80 млрд рублей

Фонд Morgan Stanley купил торговый комплекс в 2011 году за 1,1 миллиарда долларов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:03
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Политика

Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.
Интерфакс 05:33
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«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие

Популярная механика 05:35
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Политика

Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
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