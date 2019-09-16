Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
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Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России

Российская газета02:34

В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

Коммерсантъвчера в 23:39

В России с сегодняшнего дня начинается эксперимент по маркировке велосипедов

Эхо Москвы01:46

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

РБК13 сентября в 02:18

Помочь отечественному производителю: в России начался эксперимент по маркировке велосипедов

BFM.ru06:34

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

ТАСС13 сентября в 03:07

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в РФ с 16 сентября

ПРАЙМ13 сентября в 04:23
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