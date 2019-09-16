Экономика
КоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Борис Смолкин назвал происходящее с Заворотнюк «ужасом»
Российский актер Борис Смолкин прокомментировал новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
NewInform 07:10
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Политика
В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России
Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации.
Lenta.ru 05:53
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Финансы
Из-за роста цен на нефть укрепляется российский рубль
Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился ниже 64 рублей. Европейская валюта подешевела более, чем на 80 копеек.
Эхо Москвы 05:00
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Футбол
Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:35
Политика
Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Футбол
Ремонт трибуны ростовского стадиона «Олимп-2» оценён в 226 млн рублей
В 2019 году 12 млн рублей направят на демонтажные работы и устройство навеса над трибунами, в 2020 году подрядчик получит остальную сумму.
REGNUM 09:37
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Наука
Эксперимент с ГМО-комарами вышел из-под контроля
Как сообщает New Atlas, в Бразилии эксперимент по контролю численности комаров с помощью генной модификации завершился полным провалом.
Хайтек+ 07:17
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Отец Жанны Фриске, скончавшейся из-за развившегося после рождения ребенка рака мозга, прокомментировал сообщения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Московский Комсомолец 08:01
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Башкирии девушка убила мешавшую ей делать уроки младшую сестру
Pravda.Ru вчера в 08:23