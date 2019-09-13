Экономика
КоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
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Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов
Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Общество
В Роскачестве рассказали о правилах маркировки пищевой продукции
На этикетках продуктов в обязательном порядке должны быть прописаны наименование пищевой продукции, состав, количество (вес), дата изготовления и срок годности, говорится в сообщении Роскачества.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.
Москва 24 01:28
Происшествия
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске
REGNUM вчера в 07:18
Происшествия
Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти
Троих подозреваемых арестовали по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области.
Известия вчера в 23:44
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Авто
Land Rover продемонстрировал долгожданный новый Defender
Новое поколение Land Rover Defender во всем великолепии предстало на Франкфуртском автошоу.
AvtoVolgograda.ru 14 сентября в 01:16
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
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Вступили в силу новые правила пользования электронными кошельками
"Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов", - заявили в пресс-службе сервиса.
Газета.Ru вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Авто
Mercedes-Maybach GLS скоро выйдет на российский рынок
Представитель Mercedes-Maybach заявил, что премиальная новинка выйдет в продажу в России в конце 2019 года.
AvtoVolgograda.ru 14 сентября в 06:46
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Политика
В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране
Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны.
Аргументы недели вчера в 03:58
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.
Газета.Ru 01:32
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
РБК 13 сентября в 00:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк мечтала поселиться в Ялте
В одном из интервью актриса отметила, что хотела бы поселиться в этом городе со своей семьей.С Крымом у Заворотнюк связано много положительных эмоций.
Актуальные Новости 00:28
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Политика
Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
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Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.
РБК вчера в 23:30
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31