Экономика
КоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября, начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
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Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов
Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Футбол
«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
LiveSport.ru вчера в 09:01
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru вчера в 21:31
Гаджеты
Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7
В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.
UfaTime.ru вчера в 11:40
Политика
Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Медведев не в первый раз поднимает вопрос сокращения рабочей недели.
Экономика сегодня 13 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Политика
Россия и Белоруссия договорились о единых налогах
Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.
Интерфакс вчера в 23:59
Общество
В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов
Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета вчера в 06:21
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
РИА Новости вчера в 07:37
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
URA.Ru вчера в 22:33
Культура
Джеки Чан извинился перед московскими фанатами по-русски
Премьера российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" в российской столице прошла 11 сентября без участия актера Джеки Чана.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Политика
Борис Джонсон предпримет еще одну попытку договориться с Евросоюзом
Британский премьер всё ещё надеется, что сможет договориться с ЕС насчёт Брекзита.
Вести.Ru вчера в 23:25
Здоровье
Употребление томатов может быть вредно для здоровья
Врач из США Стивен Гандри высказал предположение, что томаты наносят вред здоровью человека из-за определенного белка лектина, который входит в состав помидора для сопротивления вредителям.
NewInform вчера в 20:44
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Общество
Жизнь рыб
В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 13 сентября в 04:32
Общество
Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56