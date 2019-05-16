Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России начался эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября, начинается эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Проект продлится до 31 мая 2020 года. Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов.
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В России начался эксперимент по маркировке велосипедов

Коммерсантъвчера в 23:39

Эксперимент по маркировке велосипедов стартует сегодня в России

Эхо Москвывчера в 19:03

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

РБК13 сентября в 02:18

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

ТАСС13 сентября в 03:07

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в РФ с 16 сентября

ПРАЙМ13 сентября в 04:23

Медведев подписал постановление о маркировке велосипедов

Российская газета13 сентября в 03:35

Правительство запустило эксперимент по маркировке велосипедов

Московский Комсомолец13 сентября в 03:17
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Происшествия

Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении

Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Футбол

«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»

LiveSport.ru вчера в 09:01
Политика

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Газета.Ru вчера в 21:31
Гаджеты

Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7

В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.
UfaTime.ru вчера в 11:40
Политика

Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Медведев не в первый раз поднимает вопрос сокращения рабочей недели.
Экономика сегодня 13 сентября в 09:51
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Политика

Россия и Белоруссия договорились о единых налогах

Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.
Интерфакс вчера в 23:59
Общество

В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов

Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета вчера в 06:21
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru вчера в 17:45
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

РИА Новости вчера в 07:37
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия

Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

ТАСС вчера в 23:25
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
URA.Ru вчера в 22:33
Культура

Джеки Чан извинился перед московскими фанатами по-русски

Премьера российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" в российской столице прошла 11 сентября без участия актера Джеки Чана.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Политика

Борис Джонсон предпримет еще одну попытку договориться с Евросоюзом

Британский премьер всё ещё надеется, что сможет договориться с ЕС насчёт Брекзита.
Вести.Ru вчера в 23:25
Здоровье

Употребление томатов может быть вредно для здоровья

Врач из США Стивен Гандри высказал предположение, что томаты наносят вред здоровью человека из-за определенного белка лектина, который входит в состав помидора для сопротивления вредителям.
NewInform вчера в 20:44
Игры

В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Общество

Жизнь рыб

В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры 13 сентября в 02:00
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru вчера в 12:19
Кино

HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 13 сентября в 04:32
Общество

Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов

Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
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