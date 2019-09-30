Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ России начался осенний призыв в армию

В России стартовал осенний призыв в армию. Начался он 1 октября, а завершится 31 декабря. За это время на службу отправят 132 тысячи человек.
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В России стартовал осенний призыв

ТК Звездавчера в 20:30

В России стартовал осенний призыв

РБКвчера в 18:19

В осеннюю призывную кампанию в армию отправятся 320 нижнекамских парней

Татар-информ29 сентября в 17:10

Стало известно, сколько россиян заберут в армию осенью

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Интерфаксвчера в 06:09

В России стартует осенний призыв

ТАССвчера в 17:03
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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REGNUM вчера в 04:12
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О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
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США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
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Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
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Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

Московский Комсомолец вчера в 05:27
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском вчера в 10:56
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Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

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RT на русском вчера в 17:31
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Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
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Сенату придется рассмотреть импичмент Трампа

Сенат США не сможет отказаться от рассмотрения вопроса об импичменте президента.
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Политика

Мадуро назвал Россию великой державой XXI века

Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Шоу-бизнес

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29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
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Крупнейший инвестор покинет состав резидентов «Титановой долины»

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:10
Технологии

Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
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Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи

Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая вчера в 02:59
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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс вчера в 17:57
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В России начинают действовать 14 окружных судов общей юрисдикции

Новые окружные суды - девять кассационных и пять апелляционных - начинают работать в России в соответствии с реформой судоустройства.
ТАСС вчера в 17:11
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
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Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.
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Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
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Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

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