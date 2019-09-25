Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ России начат выпуск американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
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с чего всё началось

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новостивчера в 20:36

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В России начали серийное производство аналога американской винтовки AR-15

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«Независимы от поставок из США»: В России запустили производство аналогов «самой популярной винтовки» в мире

Царьград05:02

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В России запустили производство американской винтовки

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Россия начала серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

ФАН01:53

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

РИА Новостивчера в 20:36
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Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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ВСУ обстреляли окраины Донецка из 122-мм артиллерии

ИА Новороссия 02:45
Происшествия

Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
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Общество

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Вести.Ru 02:42
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Samsung перенесла основные фишки камеры Galaxy Note 10 на Galaxy S10

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Ferra вчера в 02:43
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Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Общество

Больше половины россиян считают рост цен самой острой проблемой

По мнению 59% россиян, рост цен является самой острой проблемой общества, следует из результатов опроса Левада-центра.
РБК 05:12
Гаджеты

Представлен Redmi 8A: камера от Pixel 3 и ёмкая батарея за $98

Новый смартфон от Redmi получил процессор Snapdragon 439, ёмкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки, продвинутую основную камеру и доступную цену.
The GEEK 06:10
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Автоспорт

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Общество

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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 04:09
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие

Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру вчера в 04:36
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

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Политика Сегодня вчера в 09:58
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Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

В этом году Россию на конкурсе «Детское Евровидение» представят Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел.
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ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру вице-губернатора Кириллова

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 25 сентября, утвердили кандидатуру вице-губернатора города Владимира Кириллова.
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Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Российская газета 05:10
Политика

Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
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Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
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Общество

Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже — граждане смогут провозить без сопроводительных документов не более 10 кг.
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Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет

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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Винтовка
Американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм. Выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты и т.п., является штатным оружием полиции. Была разработана компанией ArmaLite на основе AR-10 в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США. Изготовлена с применением алюминиевых сплавов и пластика.
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