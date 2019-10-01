Политика

Вести.RuВести.RuВ России начинается осенний призыв

Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.
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В России стартовал осенний призыв

ТК Звездавчера в 20:30

В России стартовал осенний призыв

РБКвчера в 18:19

В России начался призыв в армию по новым правилам

Lenta.ruвчера в 17:01

В России стартует осенний призыв

ТАССвчера в 17:03

Стало известно, сколько россиян заберут в армию осенью

URA.Ruвчера в 06:48

Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью

RT на русскомвчера в 06:31

Дружба не служба. Российские звезды, которые не служили в армии

SM News29 сентября в 05:07
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
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В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Интерфакс 02:02
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В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

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На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
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Политика

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Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
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В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
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Lenta.ru 02:21
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РИА Новости вчера в 19:10
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Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".
Газета.Ru 02:50
Общество

Большинство граждан оплачивают такси наличными

Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.
Коммерсантъ 02:43
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Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 06:28
Происшествия

В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом

РИА Новости вчера в 23:45
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании

Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
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Газета.Ru вчера в 07:28
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В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
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Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
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Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Армия и оружие

Появились фото Су-57 с неизвестным оборудованием

Известный военный фотограф Вадим Савицкий опубликовал снимки истребителя пятого поколения Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Российская газета 02:22
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Спорт

Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
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Общество

В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
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Северо-Западное управление Ростехнадзора закончило проверку построенных объектов Фрунзенского радиуса — нового участка пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена в составе трех станций.
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Шоу-бизнес

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Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
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Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
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RT на русском вчера в 01:05
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До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
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