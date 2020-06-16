Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

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