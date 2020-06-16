Коронавирус
RT на русскомВ России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости 20:18
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Здоровье
Тестирование на коронавирус проводят 15 лабораторий Приморья
В Приморье тестирование на коронавирус проводят 15 лабораторий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 23:25
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Футбол
Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.
Чемпионат 14:16
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия 11:49
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Общество
Экс-мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию
После поверки Генпрокуратуры, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который находился в колонии в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае, перевели в другое исправительное учреждение из-за слишком мягких условий отбывания наказания.
Российская газета 03:10
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Энергетика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Политика
Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы
Военносулжащие 12 стран прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве, который состоится.
Газета.Ru 21:55
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Экономика
Омичи смогут взять ипотеку под 3,1% годовых
Омск, 17 июня 2020, 06:18 — REGNUM В Омской области снизили ставку по ипотеке на новостройки до 3,1% годовых.
REGNUM 23:18
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости 18:43
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ
Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «РБ-Спорт».
News.ru вчера в 09:28
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54