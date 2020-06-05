Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

РИА Новости16:03

Российский препарат от коронавируса начнут выдавать бесплатно

РБК12:20

Россияне смогут бесплатно получить препарат от COVID-19 по ОМС

Газета.Ru15:02

В РФПИ сообщили, что препарат «Авифавир» будет бесплатным по ОМС

RT на русском12:25

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Lenta.ru11:23

Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России по ОМС

Известия15:52

Гейтс высказался о чипах, в Петербурге открылись храмы. Главное о коронавирусе за 5 июня

ТАСС11:56
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Здоровье

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Общество

В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Моя Москва.онлайн 02:22
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Политика

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Экономика

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК 17:18
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Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс 15:19
Общество

В Росприроднадзоре рассказали о расчете суммы ущерба от ЧП в Норильске

Известия 17:15
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

RT на русском 16:20
Футбол

Футболист Темников отреагировал на критику в свой адрес в соцсетях

Бывший полузащитник московского «Динамо» Иван Темников, ныне выступающий за «Нижний Новгород», ответил на критику в социальных сетях за то, что высказался против сокращения зарплат футболистов.
RT на русском 12:59
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Хоккей

Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
RT на русском 15:51
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Авто

ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8

«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru 14:04
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Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
58
Здоровье

Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса

Министерство здравоохранения России расширило список первых симптомов коронавируса.
vtomske.ru 03 июня в 23:40
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Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 13:27
Авто

Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:36
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Экономика

Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
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Космос

Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Исследователи смогли обнаружить источники загадочных «инопланетных» радиосигналов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:15
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Общество

В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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