Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

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