Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.
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В РФПИ сообщили, что препарат «Авифавир» будет бесплатным по ОМС

RT на русском12:25

Россиянам уже в июне начнут бесплатно раздавать препарат от коронавируса

MedikForum.ru12:09

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Lenta.ru11:23

Российский препарат от коронавируса начнут выдавать бесплатно

РБК12:20

В России препарат «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС

Ёлдаш11:44

В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса

РИА Новости11:01

Гейтс высказался о чипах, в Петербурге открылись храмы. Главное о коронавирусе за 5 июня

ТАСС11:56
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru вчера в 01:26
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Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
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Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 03:21
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Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
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Наука

Археологи нашли самое большое и самое древнее сооружение майя

Исследователи из США провели раскопки в Мексике, в ходе которых была выявлена рукотворная платформа огромных размеров (более километра), являющаяся еще и одним из самых древних объектов, построенных цивилизацией майя.
Faktom 13:08
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Коммерсантъ 09:48
1,3K
Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
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Здоровье

Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса

Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
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Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

В июне россиян ждут две сокращенные рабочие недели

Россиян в июне ожидают две короткие рабочие недели, сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на сообщение Роструда.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:17
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Кино

Оператор «Дюны» рассказал о продолжении проекта

Народные новости 07:36
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Футбол

Футболисты «Бенфики» пострадали после нападения на автобус команды

Pravda.Ru 03:29
Кино

Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме

Народные новости вчера в 09:44
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Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Футбол

В Серии А официально разрешили делать пять замен за матч

Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила положение, разрешающее каждой команде делать пять замен за матче вместо трех до конца сезона-2019/20.
Metaratings 12:55
Хоккей

Панарин о счастье всех жителей России: «Некоторые считают, что это достижимо при нынешней системе, а я – нет»

Sports.ru 14:01
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Киберспорт

Плей-офф BLAST Premier Spring 2020 Europe Showdown

Закончился групповой этап BLAST Premier Spring 2020 Europe Showdown, в котором команды sAw и Virtus.Pro хоть и смогли одержать победы в своих последних матчах, но тем не менее покинули турнир.
Vprognoze.ru вчера в 21:27
Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
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Экономика

Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

Китайские аналитики напомнили о том, что недавно Россия в эффектном стиле устроила грандиозную распродажу американского госдолга, на данный момент страна практически не имеет инвестиций в этот актив.
ПолитРоссия вчера в 12:01
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Общество

В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить применение документов, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе указов мэра столицы для обобщения нормативно-правовой практики по этому вопросу.
РБК 03 июня в 06:19
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
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Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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