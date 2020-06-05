«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает агентство.

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

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