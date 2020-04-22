Коронавирус
Российская газетаВ России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае. К процессу подключатся российские частные лаборатории, которые ведут переговоры о поставках скриниг-систем.
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с чего всё началось
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.Известиявчера в 17:01
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