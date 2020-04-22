Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.

с чего всё началось

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ уже в мае, пишут «Известия».

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

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