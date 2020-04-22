Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОбъявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ уже в мае, пишут «Известия».
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Тест уполномочен: анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.
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Тесты на антитела к COVID-19 готовятся к выходу на российский рынок

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Стало известно о дате старта массового тестирования на антитела к COVID-19

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Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

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Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

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В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

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Энергетика

Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI

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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Наука

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Пока ученые поняли, что скалистый крапивник способен впадать в спячку при понижении температуры, но неизвестно как долго он способен находится в состоянии оцепенения.
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

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Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
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В России резко упали оптовые цены на бензин

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Шоу «Дом культуры и смеха» выйдет на телеканале «Россия» уже 23 апреля

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Появились фото интерьера Ford Bronco Sport

Компания Ford планировала представить семейство внедорожников Bronco в апреле 2020-го года на международном автосалоне в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса дебют отложили.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

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Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

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Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК

К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
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В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

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В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло.
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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

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