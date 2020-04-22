Коронавирус
Lenta.ruОбъявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу. Частные лаборатории в России рассчитывают предложить всем желающим сдать анализ уже в мае, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия». При этом сразу несколько разработчиков готовятся зарегистрировать свои диагностические наборы в Росздравнадзоре.Известия17:01
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Стало известно о дате старта массового тестирования на антитела к COVID-19
Московский Комсомолец19:15
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Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
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Общество
В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК
Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
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Наука
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Пока ученые поняли, что скалистый крапивник способен впадать в спячку при понижении температуры, но неизвестно как долго он способен находится в состоянии оцепенения.
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Общество
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Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
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Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
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Компания Ford планировала представить семейство внедорожников Bronco в апреле 2020-го года на международном автосалоне в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса дебют отложили.
Новые автомобили вчера в 22:06
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
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Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
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Lenta.ru 09:42
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Полиция пришла на дом к калининградке за комментарий в ВК
К жительнице Калининграда на дом пришёл сотрудник полиции из-за комментария в социальной сети ВК, в паблике портала «Новый Калининград».
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Здоровье
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Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
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В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
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Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
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Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
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