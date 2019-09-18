Экономика
Журнал Авто.руВ России начнут продавать топливо в рассрочку
Создатели услуги подчёркивают, что стоимость топлива в случае рассрочки не будет отличаться от обычных цен, а все затраты на обслуживание банковской карты на себя берёт «Газпромнефть». Сервис запустят уже в сентябре 2019 года, но сначала им смогут пользоваться только водители службы такси Gett.
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Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС «Газпромнефть» раскрыть отказались.Ведомости17 сентября в 16:46
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
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