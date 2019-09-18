Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя. Сумму комиссии он и представитель сети АЗС «Газпромнефть» раскрыть отказались.

с чего всё началось

Создатели услуги подчёркивают, что стоимость топлива в случае рассрочки не будет отличаться от обычных цен, а все затраты на обслуживание банковской карты на себя берёт «Газпромнефть». Сервис запустят уже в сентябре 2019 года, но сначала им смогут пользоваться только водители службы такси Gett.

В России начнут продавать топливо в рассрочку

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