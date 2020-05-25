Общество
Моя Москва.онлайнВ России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, сейчас в приоритете в первой половине лета безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма.
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Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Армия и оружие
В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами»
Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении.
Территория новостей 22 мая в 13:11
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 03:19
Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Политика
МИД РФ рекомендовал воздерживаться от зарубежных поездок
Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью.
Коммерсантъ 13:58
Футбол
Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах
Lenta.ru 13:52
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 10:23
Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер нового седана S-Class
Немецкий автопроизводитель опубликовал первое тизерное изображение нового седана Mercedes-Benz S-Class.
Somanyhorses 13:36
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини
На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Экономика
Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Футбол
«Челси» не будет выкупать Бога. Клуб хочет получить процент от продажи
"Челси" не собирается возвращать полузащитника Жереми Бога. Лондонский клуб имеет право выкупа ивуарийца за 15 млн евро.
Soccer.ru 13:14
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Общество
Елена Малышева заменит Александра Гордона в шоу «Док-Ток»
«Док-Ток» — шоу, которое ведут Александр Гордон и Собчак по очереди или вместе.
StarHit.ru 13:00