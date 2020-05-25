Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, сейчас в приоритете в первой половине лета безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма.

В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня

Политика Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,4K

Армия и оружие В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами» Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении. 3

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 59

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 12

Происшествия За злоупотребления из МВД уволены два генерала По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков. 61

Общество ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности. 2

Политика МИД РФ рекомендовал воздерживаться от зарубежных поездок Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью. 31

Авто В России появится автомобильный бренд CheryExeed Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed. 4

Шоу-бизнес 62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 1,9K

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.

Футбол «Челси» не будет выкупать Бога. Клуб хочет получить процент от продажи "Челси" не собирается возвращать полузащитника Жереми Бога. Лондонский клуб имеет право выкупа ивуарийца за 15 млн евро.

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 725