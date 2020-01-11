Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".

с чего всё началось

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Политика Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

Политика Путин предупредил о катастрофе из-за войны на Ближнем Востоке После встречи с канцлером ФРГ, которая приехала в Москву, российский президент выразил надежду на то, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Футбол Кристал Пэлас — Арсенал 1:1 «Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Общество Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.

Хоккей «Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Политика Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».

Хоккей Панарин побил рекорд Уэйна Гретцки Артемий Панарин мощно стартовал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», и теперь превзошел одно из достижений великого канадца, - сообщает американский сайт The Score.

Армия и оружие В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.

Политика ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Политика В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.