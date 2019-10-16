Уже с начала 2020 года у нас в стране должна появиться льготная ипотека.

В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%

Политика МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.

Культура Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты» Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".

Политика Трамп назвал позитивной возможную помощь России в защите курдов Президент США Дональд Трамп считает, что помощь со стороны России в защите сирийских курдов привела бы к положительному развитию событий.

Происшествия В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Общество Telegram перенесет сроки запуска криптовалюты Gram Стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно блокировала выпуск криптовалюты Gram.

Футбол УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.

Происшествия Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.

Спорт Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.

Футбол Сульшер подтвердил, что Погба и де Хеа не сыграют с «Ливерпулем» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и голкипер Давид де Хеа не примут участие в матче 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Футбол Адриано сделал предложение своей девушке в туалете Девушка нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала, как футболист сделал ей предложение руки и сердца.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Происшествия В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.