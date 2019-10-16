Экономика
ProGorodChelny.ruВ России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
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Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году
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