О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

с чего всё началось

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».

В России начнут выдавать кредиты по новым правилам

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