Экономика

REGNUMREGNUMВ России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известия24 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о преимуществах и рисках цифрового документооборота

REGNUM02:58

«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

ТАССвчера в 01:29

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВ24 февраля в 17:12

В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ru24 февраля в 23:08

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ru24 февраля в 22:10

Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров

РИА Новостивчера в 01:01

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известия24 февраля в 16:01
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Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Политика

Сурков не исключил обнуления президентских сроков

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
BFM.ru 01:44
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
Общество

Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
РИА Новости вчера в 13:37
Политика

Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
РБК 02:24
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Актуальные Новости вчера в 00:31
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса

Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес

Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении

По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Газета.Ru 04:02
Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
RT на русском 03:15
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Здоровье

Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Lenta.ru 01:57
Политика

Сурков: Донбасс не вернётся в состав Украины

В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.
REGNUM 02:24
Политика

Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

RT на русском вчера в 02:18
Политика

Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
RT на русском 03:34
Происшествия

Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
РБК вчера в 11:17
Политика

Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Энергетика

Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России

Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Известия 01:42
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