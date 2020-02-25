Экономика
REGNUMВ России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известия24 февраля в 16:01
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Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Политика
Сурков не исключил обнуления президентских сроков
На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Общество
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
Политика
Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной
Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Общество
В Петербурге начал работу центр диагностики коронавируса
Начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица Даффи рассказала о своем изнасиловании и заточении
По словам 35-летней певицы, которую пресса называла "новой Эми Уайнхаус", некоторое время назад ее незаконно держали в заточении, накачав наркотиками, и насиловали.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Здоровье
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Политика
Сурков: Донбасс не вернётся в состав Украины
В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным
Политика
Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».