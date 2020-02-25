Экономика

REGNUMREGNUMВ России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

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URA.Ruвчера в 23:08

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Комсомольская правдавчера в 23:28

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Lenta.ruвчера в 22:10

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РЕН ТВвчера в 17:12

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известиявчера в 16:01
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