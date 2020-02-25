Экономика
REGNUMВ России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известия24 февраля в 16:01
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Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
Технологии
Мегафон запускает 5G в роуминге
Мегафон сообщил о партнёрстве с французским оператором Orange. Компании станут предоставлять россиянам доступ к 5G сетям.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт из-за болезни
38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
Здоровье
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию
В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендует туристам по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»
Накануне артистка презентовала клип на песню «Новый Рим». Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.
Армия и оружие
ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает Министерство обороны.
Спорт
Олимпиада в Токио может быть отменена
По словам бывшего главы WADA, в случае сохранения угрозы распространения коронавируса Олимпиада должна быть отменена.
Общество
В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса
Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки препарируемом нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Происшествия
СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика
Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
Шоу-бизнес
Похудевшая Утяшева в черной шубе и мини-платье пришла на показ Yves Saint Laurent
На презентации новой коллекции Yves Saint Laurent телеведущая появилась в сверкающем мини-платье с пайетками.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
Армия и оружие
Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot
Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Автоспорт
Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о Ferrari
Одним из претендентов на место в Ferrari считается Даниэль Риккардо.
Шоу-бизнес
Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.