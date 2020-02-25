Экономика

REGNUMREGNUMВ России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами при помощи личного кабинета, sms или биометрии, пишут «Известия».
Читать в источнике
Комментировать296
с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Известия24 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о преимуществах и рисках цифрового документооборота

REGNUM02:58

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известия24 февраля в 16:01

Российские банки готовы отказаться от бумажных договоров

РИА Новостивчера в 01:01

В России изменят правила выдачи кредитов

URA.Ru24 февраля в 23:08

В России изменят правила выдачи кредитов

Lenta.ru24 февраля в 22:10

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВ24 февраля в 17:12

«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

ТАССвчера в 01:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
РИА Новости 09:58
Технологии

Мегафон запускает 5G в роуминге

Мегафон сообщил о партнёрстве с французским оператором Orange. Компании станут предоставлять россиянам доступ к 5G сетям.
The GEEK 07:48
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Биатлон

Белорус Бочарников завоевал золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Газета.Ru 10:07
Энергетика

Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Аргументы и Факты вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт из-за болезни

38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
ТВ Центр вчера в 06:50
Здоровье

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию

В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендует туристам по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Rambler News Service 04:01
Шоу-бизнес

Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен

Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
HotGeo 05:53
Политика

Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Деловое.ТВ 05:44
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

РИА Новости 04:52
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит

Metaratings 00:17
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»

Накануне артистка презентовала клип на песню «Новый Рим». Ролик был опубликован на ее YouTube-канале.
RuNews24.ru 05:34
Армия и оружие

ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает Министерство обороны.
RT на русском 06:04
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

Известия 08:53
Спорт

Олимпиада в Токио может быть отменена

По словам бывшего главы WADA, в случае сохранения угрозы распространения коронавируса Олимпиада должна быть отменена.
Inc-news.ru вчера в 23:55
Общество

В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса

Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Рамблер 10:02
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки препарируемом нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия 03:05
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Uznayvse.ru вчера в 09:25
Происшествия

СКР назвал второго соучастника убийства «вора в законе» Япончика

Следственный комитет России установил второго соучастника убийства Япончика. Им оказался 39-летний Каха Газзаев.
RuNews24.ru вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Похудевшая Утяшева в черной шубе и мини-платье пришла на показ Yves Saint Laurent

На презентации новой коллекции Yves Saint Laurent телеведущая появилась в сверкающем мини-платье с пайетками.
Телепрограмма 08:01
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Футбол

«Рубин» расторг контракт с Башкировым

Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
News.ru 24 февраля в 10:40
Армия и оружие

Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot

Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.
Аргументы и Факты 08:06
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Автоспорт

Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о Ferrari

Одним из претендентов на место в Ferrari считается Даниэль Риккардо.
F1news.ru 09:06
Шоу-бизнес

Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Вести.Ru вчера в 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное