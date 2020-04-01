Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Происшествия В Приморье пассажира рейса из Токио принудительно направили в больницу Житель Приморья с повышенной температурой, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и отправили в инфекционную больницу, сообщает Дальневосточное управление на транспорте МВД.

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Происшествия В Томской области частично обрушилась стена больницы По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.

Футбол Смолов объяснил возвращение в Россию Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.

Общество Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки «Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество В Перми расширен список организаций, которым разрешили работать В Пермском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией расширил список организаций, которым с 6 апреля разрешили работать во время режима всеобщей самоизоляции.

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Общество В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.

Путешествия АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.

Общество В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.