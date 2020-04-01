Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на COVID-19 на дому

Москва 2400:32

Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать тест на коронавирус на дому

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В Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора открыто бесконтактное тестирование на коронавирус

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В Томской области частично обрушилась стена больницы

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Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот Закон о банковских каникулах вступил в силу.
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Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом

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Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
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ВЕТТА 01:18
Экономика

Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса

Кризис арендаторов Из-за пандемии коронавируса по всей России закрыто более 2 тыс. торговых центров, сообщал Российский совет торговых центров.
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Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
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Путешествия

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Известия 04 апреля в 16:23
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

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В России представлены стресс-сценарии при кризисе в экономике

Минэкономразвития разработал два стресс-сценария развития кризиса в экономике, пишет РБК.
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У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
АиФ Иркутск вчера в 21:55
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Известия вчера в 23:23
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