Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения зарплаты
Игроки российского футбольного клуба из Москвы «Локомотив» не согласились принять понижение зарплаты.
Общество
Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Японии арестовали женщину за попытку проникновения в дом Абэ
Неизвестная женщина арестована за попытку незаконного проникновения в личный дом премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Происшествия
В Приморье пассажира рейса из Токио принудительно направили в больницу
Житель Приморья с повышенной температурой, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и отправили в инфекционную больницу, сообщает Дальневосточное управление на транспорте МВД.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Омской области продолжает стремительно меняться количество потенциальных носителей коронавируса
За сутки число заболевших не изменилось, а вот число потенциальных носителей продолжает стремительно меняться в сторону сокращения.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Происшествия
В Томской области частично обрушилась стена больницы
По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
Экономика
Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот
Большинство банковских клиентов могут быть отрезаны от новых кредитных льгот Закон о банковских каникулах вступил в силу.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввёл новые поручения по противодействию коронавирусной инфекции.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте
Звезда похвасталась подвенечным платьем с максимально глубоким декольте и позолоченной вышивкой на белой ткани.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
В Перми расширен список организаций, которым разрешили работать
В Пермском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией расширил список организаций, которым с 6 апреля разрешили работать во время режима всеобщей самоизоляции.
Экономика
Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса
Кризис арендаторов Из-за пандемии коронавируса по всей России закрыто более 2 тыс. торговых центров, сообщал Российский совет торговых центров.
Общество
Ученый в Турции сообщил об успешном испытании вакцины от коронавируса
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса.
Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
В России представлены стресс-сценарии при кризисе в экономике
Минэкономразвития разработал два стресс-сценария развития кризиса в экономике, пишет РБК.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Общество
Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус
У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.