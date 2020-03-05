Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию. Как сообщает газета «Известия» с соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Читать в источнике
Комментировать837
с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.
Известия04 марта в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

РИА Новостивчера в 03:39

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°04 марта в 18:33

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБК04 марта в 20:57

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАСС04 марта в 19:25

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ru04 марта в 19:21

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъ04 марта в 21:55

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известия04 марта в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Здоровье

Медики развеяли мифы о вреде употребления сала

Медики разрушили миф о том, что употребление сала негативно влияет на здоровье организма, пишут "Актуальные новости".
Народные новости вчера в 22:40
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Музыка

Возможная песня Little Big для Евровидения обнаружена в Сети

ФАН 20:27
Экономика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК вчера в 10:04
Происшествия

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене.
RT на русском 17:49
Общество

Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Lenta.ru 19:59
Общество

Россиянам не удастся сэкономить на электричестве из-за потепления

Россиянам не удастся сэкономить на электроэнергии благодаря потеплению. Ведь в теплый период граждане будут чаще включать кондиционеры.
Телеканал 360° 20:49
Авто

Genesis назвала цены на свой первый кроссовер Genesis GV80

Кроссовер Genesis GV80 доступен в США с двумя бензиновыми турбомоторами: 2,5-литровым мощностью 305 л.с. и 3,5-литровым на 375 л.с. Независимо от двигателя используется 8-ступенчатая АКПП, привод может быль задним, либо полным.
Тарантас Ньюс 03:15
Политика

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот теракт.
ФедералПресс 13:24
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
МК-Спорт 10:33
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
РИА Новости 18:25
Энергетика

В «Северный поток — 2» могут добавить водорода

В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Евразия Daily вчера в 04:04
Хоккей

Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:48
Авто

В марте дилеры начнут ставить авто на учет

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Tvoe-avto.com 11:57
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Политика

В команде Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса

Жителей Крыма и Донбасса в Незалежной планируют "вернуть" при помощи телевизионного ящика.
Утро.ru 10:59
Происшествия

Появилось видео задержания мошенника из ГИБДД в Амурской области

Следственный комитет обнародовал кадры оперативной съемки УФСБ России по Амурской области, чьи сотрудники задержали майора полиции, подозреваемого в мошенничестве.
Вести.Ru 05:30
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Культура

Ребенка затравили на Украине из-за песни «Смуглянка»

Телеканал 360° 20:24
Армия и оружие

ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Газета.Ru 14:13
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:50
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия 07:51
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru 04:38
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Говорит Москва 12:17
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:47
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Страна Советов on-line 04:26
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное