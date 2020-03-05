Экономика
RT на русскомВ России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию. Как сообщает газета «Известия» с соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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с чего всё началось
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.Известия04 марта в 16:01
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