Общество
Kurgan.ruВ России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
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Спорт
Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»
По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Футбол
«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
Пресс-служба «Монако» посвятила специальный видеоролик в честь российского полузащитника Александра Головина, который провёл 50 матчей за клуб.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Аваков рассказал подробности переговоров «нормандской четвертки»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 9 декабря в своем Twitter прокомментировал ход саммита лидеров "нормандского формата" в Париже Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии проходит 9 декабря.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Политика
Трамп и Си Цзиньпин борются за звание «Человек года» по версии Time
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Футбол
Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Спорт
Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?
Россию отстранили на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, за манипуляции с базой Московской лаборатории.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Политика
В Париже началась встреча Путина и Зеленского
В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган
Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Футбол
Главный тренер «Бенфики»: «Зенит» по сути играет в четыре форварда
Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже перед матчем с «Зенитом» рассказал о впечатлениях от петербургской команды и задачах на матч.