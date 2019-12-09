Общество
Kurgan.ruВ России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
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Общество
Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР
Спорт
Россия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 года
Флаг России не может быть поднят ни на одном международном спортивном соревновании в течение 4 лет.
Политика
Путин и Зеленский проведут переговоры в Париже
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ пройдет в 18:00 по Москве.
Экономика
Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД
Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Политика
В ЕС создадут аналог «акта Магнитского»
Евросоюз начал работу по созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
Энергетика
Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть
Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Общество
В Тверской области стали меньше пить и курить
Первые места рейтинга занимают регионы, жители которых меньше подвержены вредным привычкам, традиционно это кавказские республики.
Происшествия
Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Здоровье
Смерть двух подростков в НМИЦ Блохина стала оружием в борьбе врачей
Заявление выглядело довольно популистским, председатель профсоюза Анастасия Васильева открыто обвинила врачей онкоцентра в убийстве, а Рыков, не изменяя себе, потребовал уволить новое руководство НМИЦ Блохина и вернуть на работу профессора Менткевича и его команду, чтобы не погибли новые дети.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Хоккей
Овечкин высказался о решении WADA по России
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Спорт
WADA обязало Россию заплатить самый крупный денежный штраф в истории
Как сообщается в заявлении на сайте WADA, россияне обязаны оплатить все расходы WADA с января 2019 года, а также штраф в размере 100 тысяч долларов.