Общество

Kurgan.ruKurgan.ruВ России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Читать в источнике
Комментировать627

Подробнее о событии

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газета10:20

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18

Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

RT на русском09:36

Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

Известия07:24

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:38

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новости09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Общество

Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Коммерсантъ вчера в 23:42
Спорт

Россия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 года

Флаг России не может быть поднят ни на одном международном спортивном соревновании в течение 4 лет.
Inc-news.ru 05:56
Политика

Путин и Зеленский проведут переговоры в Париже

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ пройдет в 18:00 по Москве.
Государственные Вести 07:26
Экономика

Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.
РБК 07:02
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

РБК 09:18
Политика

В ЕС создадут аналог «акта Магнитского»

Евросоюз начал работу по созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного «акту Магнитского» в США.
Известия 10:56
Энергетика

Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 10:29
Происшествия

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Общество

Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО

Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Известия 09:08
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:44
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 05:19
Общество

В Тверской области стали меньше пить и курить

Первые места рейтинга занимают регионы, жители которых меньше подвержены вредным привычкам, традиционно это кавказские республики.
ТИА 02:20
Кино

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК 10:41
Происшествия

Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского

RT на русском 11:43
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Здоровье

Смерть двух подростков в НМИЦ Блохина стала оружием в борьбе врачей

Заявление выглядело довольно популистским, председатель профсоюза Анастасия Васильева открыто обвинила врачей онкоцентра в убийстве, а Рыков, не изменяя себе, потребовал уволить новое руководство НМИЦ Блохина и вернуть на работу профессора Менткевича и его команду, чтобы не погибли новые дети.
Readovka.ru 09:00
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Хоккей

Овечкин высказался о решении WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Спорт

WADA обязало Россию заплатить самый крупный денежный штраф в истории

Как сообщается в заявлении на сайте WADA, россияне обязаны оплатить все расходы WADA с января 2019 года, а также штраф в размере 100 тысяч долларов.
Нева Спорт 08:46
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное