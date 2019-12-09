Общество
Kurgan.ruВ России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Читать в источнике
Оценить444
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Глава МИД Германии не увидел причин для отмены санкций против России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в настоящее время у Евросоюза нет причин для отмены антироссийских санкций.
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Общество
Страсть российских священников к джипам объяснили
Пристрастие российских священников к дорогим иномаркам связано с тем, что в советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи (черное духовенство), которые могли тратить жалование только на себя.
Общество
В 2020 году в России подорожает мобильная связь
В 2020 году в России на 17-18% может подорожать мобильная связь.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Хоккей
СКА назвал состав на матч с «Динамо», Ткачев в четвертом звене
Четвертое звено: Кирилл Марченко — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Владимир Ткачев, Артем Земченок Напомним, матч состоится сегодня, 9 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Спорт
Россия отстранена от международных спортивных соревнований на 4 года
Флаг России не может быть поднят ни на одном международном спортивном соревновании в течение 4 лет.
Футбол
Колосков уверен, что санкции WADA не коснутся футбола
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения WADA об отстранении России от участия в мировых первенствах и Олимпиаде на четыре года, сообщает "Чемпионат".
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает на прогресс на саммите «нормандской четверки».
Происшествия
В астраханском детсаду двухлетняя девочка умерла во сне
В одном из детских садов города Камызяк Астраханской области умерла двухлетняя девочка.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Здоровье
Минздрав предлагает создать сеть амбулаторных гериатрических центров
В проекте приказа отмечается, что если гериатрическое отделение выполняет функции амбулаторного центра, то в нем должно быть предусмотрено не менее двух должностей врача-гериатра.
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли силовики
Как рассказал сайту «МБХ-Медиа» юрист ФБК Александр Головач, по предварительным данным речь идёт о представителях Федеральной службы судебных приставов.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как танцует Путин
В ходе мероприятия был задан вопрос о танце экс-главы Австрии с Путиным во время ее свадебной церемонии.
Кино
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Хоккей
ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA
«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .