Общество

Kurgan.ruKurgan.ruВ России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
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