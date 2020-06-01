с чего всё началось

Законопроект «О цифровых финансовых активах», который в текущей редакции запрещает оборот биткоина, эфира и других криптовалют, а также их добычу и рекламу, должен быть принят в осеннюю сессию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова.

Политика Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день Голосование по Конституции в России пройдет 1 июля. Этот день является «вполне подходящим».

Общество Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. 39

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 1,8K

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 392

Политика Правительство разработало план по восстановлению экономики Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов. 467

Общество Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 21

Здоровье В больнице под Воронежем у 10 медиков нашли коронавирус За последние три дня у 10 сотрудников и 20 пациентов Новоусманской районной больницы оказались положительными тесты на COVID-19. 23

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Политика Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора. 2

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 400

Энергетика «Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Экономика ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. 1

Общество В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев. 124

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания. 5

Гаджеты Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев. 47

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 16

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 269