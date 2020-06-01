Общество

РБКРБКСудьбу криптовалюты в России решат осенью

Законопроект «О цифровых финансовых активах», который в текущей редакции запрещает оборот биткоина, эфира и других криптовалют, а также их добычу и рекламу, должен быть принят в осеннюю сессию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах
» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.
Коммерсантъвчера в 11:31

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Общество

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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

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Общество

Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО

РБК 09:15
Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

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REGNUM 07:26
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

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Российская газета 07:12
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Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

RT на русском 08:39
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Здоровье

В больнице под Воронежем у 10 медиков нашли коронавирус

За последние три дня у 10 сотрудников и 20 пациентов Новоусманской районной больницы оказались положительными тесты на COVID-19.
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Власти Петербурга решили не платить за Московско-Дунайскую развязку

REGNUM 05:56
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его больше всего заинтересовало в аудиозаписи разговора якобы экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

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Газета.Ru 08:54
Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Происшествия

Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании

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Lenta.ru 09:33
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
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«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

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Происшествия

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Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

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