Общество
Телеканал 360°В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
Эксперты отмечают, что рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг.Коммерсантъвчера в 17:01
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Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии
В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Политика
Президент объявил 24 июня выходным днём
В России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днём. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Kaluga-poisk.ru 30 мая в 04:33
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Здоровье
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Авто
Volkswagen представил в России спецверсию Tiguan
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу немецкой марки, новый Volkswagen Tiguan Go! предлагается с 1,4-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом, а также 150-сильной версией того же мотора в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним, либо полным приводом.
Автоновости дня 05:18
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости 06:53
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев
Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал 04:33
Политика
Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии.
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес
Елена Воробей заболела коронавирусом
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Вести.Ru 02:29
Политика
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
На минувшей неделе Вашингтон пообещал санкции против Пекина за то, что в Китае будет принят закон об охране национальной безопасности, имеющий отношение к Гонконгу.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском вчера в 01:59
Здоровье
Число заболевших в Подольске увеличилось на 59 человек
Подольск пока сохраняет первое место в Подмосковье – 2372 человека.
Кварц 06:18
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Авто
Jeep стал продавать автомобили с доставкой на дом
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня 02:28
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал протесты в США
ИА Красная Весна 07:14
Общество
Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова
Третья экспертиза по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».
RT на русском 07:12
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Фигурное катание
Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
ТАСС Спорт 05:59