Эксперты отмечают, что рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг.

с чего всё началось

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».

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