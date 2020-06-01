Общество
Телеканал 360°В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов 02:18
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Общество
Илон Маск ответил Рогозину по-русски
Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»
Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Газета.Ru 30 мая в 15:46
Политика
Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики
Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
iReactor 05:46
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
РИА Новости вчера в 04:34
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль».
Известия 30 мая в 22:15
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском 07:01
Политика
Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации.
Lenta.ru 08:47
Политика
Путин: продукция «Сухого» вызывает «определенную дрожь» у конкурентов
Продукция "Сухого" является предметом гордости России и вызывает "определенную дрожь" у конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
"Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:13
Здоровье
Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня
Как пояснили в ведомстве, препарат воздействует непосредственно на COVID-19 и поступит в российские больницы 11 июня.
Батайское время 07:30
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара
Московский городской суд отложил до 5 июня заседание по апелляции на арест журналиста Ильи Азара.
Газета.Ru 08:01
Общество
В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня
Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.
Российская газета 08:26
Единоборства
Названы обладатели бонусов турнира UFC on ESPN 9
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC on ESPN 9, который прошел в ночь на 31 мая в Лас-Вегасе.
Газета.Ru вчера в 02:44
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Гаджеты
Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung
Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
Общество
Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей
Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.
Газета.Ru 07:26
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33