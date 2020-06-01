с чего всё началось

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».

Происшествия В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.

Общество ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. 1,5K

Общество Илон Маск ответил Рогозину по-русски Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере. 1K

Политика Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией» Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают "ужас и оторопь", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 161

Политика В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей» Ранее Forbes со ссылкой на опубликованные кадры предположительно с новыми универсальными десантными кораблями проекта 23900 утверждал, что они являются «клоном» французского вертолетоносца «Мистраль». 440

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 170

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 223

Политика Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации. 3

Политика Путин: продукция «Сухого» вызывает «определенную дрожь» у конкурентов Продукция "Сухого" является предметом гордости России и вызывает "определенную дрожь" у конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов "Сибирский банк ПАО Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка", — говорится в сообщении. 18

Здоровье Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня Как пояснили в ведомстве, препарат воздействует непосредственно на COVID-19 и поступит в российские больницы 11 июня.

Шоу-бизнес Асмус рассказала о жизни с Харламовым Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом. 14

Общество Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара Московский городской суд отложил до 5 июня заседание по апелляции на арест журналиста Ильи Азара.

Общество В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня.

Единоборства Названы обладатели бонусов турнира UFC on ESPN 9 Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC on ESPN 9, который прошел в ночь на 31 мая в Лас-Вегасе.

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 5

Гаджеты Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung. 17

Общество Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения.