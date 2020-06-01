Общество
Телеканал 360°В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
Эксперты отмечают, что рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг.Коммерсантъвчера в 17:01
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты
Власти РФ уже сегодня начнут перечислять выплаты семьям на более чем 14 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы правительства с вице-премьерами.
РИА Новости 04:28
Политика
В Кремле определились с форматом Парада Победы
Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Политика
Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии.
Газета.Ru 06:59
Общество
Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
РБК 07:01
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
Падение уровня жизни привело к росту количества потенциальных участников протеста.
Infox.ru 06:02
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
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МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Футбол
Малафеев: Дзюба отказался ехать в Европу, а теперь говорит полную чушь
Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
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Южнокорейский производитель Samsung заявил о том, что уже готовит "лекарственное обновление" против массового мора смартфонов из-за обоев.
ПРАЙМ 07:17
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Путин провел телефонный разговор с премьером Армении
Президент России Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 06:30
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Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
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Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
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«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
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Учёные научились управлять экспрессией генов приложением на смартфоне
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Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
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