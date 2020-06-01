Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Эксперты отмечают, что рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг.
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В России планируют запретить оборот всех международных криптовалют

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В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

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Без права на майнинг и рекламу. В России готовят жёсткое регулирование криптовалют

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Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Коммерсантъвчера в 17:01
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Общество

Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет

По распоряжению президента в первый день лета начинаются выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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Общество

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Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество

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Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Происшествия

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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
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Общество

Италия с 15 июня откроет границы для туристов из России

Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
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Мурашко рассказал о показателе детской смертности в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель детской смертности в России на данный момент является одним из самых низких за всю историю.
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В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

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Стабильную версию EMUI 10.1 получат 13 устройств Huawei и Honor

В середине этого месяца было объявлено о запуске бета-тестирования EMUI 10.1, а теперь стало известно, какие устройства Huawei и принадлежащего ей бренда Honor первыми получат стабильную версию фирменной оболочки.
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На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
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