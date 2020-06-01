Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Эксперты отмечают, что рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг.
Коммерсантъвчера в 17:01

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Законопроект о цифровой валюте РФ прокомментировали в РАНХиГС

Портал Северного Кавказа02:17

В России планируют запретить криптовалюту, а также любое упоминание о ней

Новый Век05:26

Без права на майнинг и рекламу. В России готовят жёсткое регулирование криптовалют

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Судьбу криптовалюты в России решат осенью

РБК03:40

В России планируют запретить оборот всех международных криптовалют

Mockva.ru05:47

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Телеканал 360°вчера в 21:42

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Коммерсантъвчера в 17:01
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Авторамблер 29 мая в 09:03
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,8K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,5K
Политика

В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков

"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли открыты границы для иностранных гостей к параду Победы, который запланирован на 24 июня.
РИА Новости 05:32
Здоровье

Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае

В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
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Политика

Кремль заявил о вопросах по поводу идеи Трампа пригласить Россию на G7

Пресс-секретарь президента уточнил, что «здесь больше вопросов» по поводу того, в каком качестве пригласят Россию, повестки встречи, состава участников.
РБК 05:35
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
1,3K
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,3K
Общество

Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат в России

Сегодня, 1 июня вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат в Российской Федерации.
Evo-rus.com 05:33
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

РБК 02:00
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Общество

Кризис в коронавирус вызвал рост протестных настроений россиян

По данным «Левада-центра», впервые за последние полтора года число опрошенных, готовых выйти на митинги и пикеты, достигло рекордных 28%, сообщает «Кавказ Пост».
Чистовик 04:36
4
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Авто

Обнародована средневзвешенная цена нового авто в России

Москва, 1 июня 2020, 12:38 — REGNUM По итогам первых четырёх месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового авто в России составила 1 млн 688 тыс. рублей.
REGNUM 05:38
Общество

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
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Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
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Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
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Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru вчера в 00:29
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Здоровье

Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
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Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 30 мая в 16:22
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук навязала бывшему мужу Паулину Андрееву

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана дала большое интервью телеведущей Ксении Собчак, в ходе которого рассказала, что сама навязала супругу роман с актрисой Паулиной Андреевой.
Слово и Дело 04:28
Единоборства

Джон Джонс отказался от титула UFC

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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,8K
Общество

Петербуржцы начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей

Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, начали получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
АиФ Санкт-Петербург 04:25
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Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru 30 мая в 20:38
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