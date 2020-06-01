Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Эксперты считают, что из-за чрезмерно жесткого подхода рынок может уйти за рубеж. Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
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с чего всё началось

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Эксперты отмечают, что рынок может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их создании, в частности майнинг.
Коммерсантъвчера в 17:01

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Без права на майнинг и рекламу. В России готовят жёсткое регулирование криптовалют

Секрет фирмы05:02

В России хотят запретить оборот всех международных криптовалют

Хайтек04:54

Законопроект о цифровой валюте РФ прокомментировали в РАНХиГС

Портал Северного Кавказа02:17

Судьбу криптовалюты в России решат осенью

РБК03:40

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Телеканал 360°вчера в 21:42

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Коммерсантъвчера в 17:01
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру 30 мая в 22:11
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Футбол

Курский «Авангард» отказался отпускать Ковалёва в «Ростов»

В субботу, 30 мая, «Championat.com» сообщил, что футбольный клуб РПЛ «Ростов» предпринял несколько попыток приобрести защитника курского «Авангарда» Константина Ковалёва.
ГЛАС.RU 30 мая в 03:24
Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
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Космос

Ракета Илона Маска полетела в космос

В своей речи Илон Маск призвал всех жителей земли гордиться запуском разработанного его компанией корабля.
Астрахань.Ру вчера в 01:40
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Политика

75 лет назад англичане выдали казаков СССР

Газета.Ru 04:47
Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
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Музыка

Клип Little Big стал «самым трэшовым» на берлинской музыкальной премии

Клип "Go Bananas" российской группы Little Big стал лауреатом премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трэшовое видео", сообщили музыканты в Instagram.
Радио Sputnik 05:18
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Футбол

Хосонов и Кардозу покидают «Тамбов»

Полузащитники Хетаг Хосонов и Мигель Кардозу покидают "Тамбов" в связи с истечением сроков арендных соглашений, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 04:32
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1K
Общество

Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками

На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,7K
Гаджеты

Ice Universe назвал обои, выводящие из строя смартфон

По словам инсайдера, вывести из строя смартфон могут обычные обои, которые каждый владелец ставит на свой вкус.
Piter.tv 04:58
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,5K
Спорт

Вяльбе: власти Архангельска отказали лыжникам в проведении сборов

Лыжники сборной России, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, не смогут провести сбор в Малиновке (Архангельская область), сказала РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
РИА Новости вчера в 11:45
Здоровье

Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае

В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
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Культура

Актеры из «Властелина колец» воссоединились ради нового шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец" приняли участие в онлайн-шоу Джоша Гада "Reunited apart".
Piter.tv 02:07
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Единоборства

Джон Джонс отказался от титула UFC

Vprognoze.ru 02:57
Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
192
Политика

В Коми назначили двух новых министров

Людмила Панюкова назначена исполняющим обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
Pro Город Сыктывкар 05:00
Общество

Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции

ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
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Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
38
Общество

Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
10
Общество

В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:36
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
225
Общество

Названа новая группа риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
286
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv 30 мая в 10:33
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Гаджеты

Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина

Сегодня, 1 июня, новая модель оборудования для добычи криптовалюты Antminer T19 поступила в продажу, о чем сообщил ее производитель Bitmain в своем официальном блоге.
РБК 04:28
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
1,3K
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