Общество
Lenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
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с чего всё началось
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.РИА Новостивчера в 17:25
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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