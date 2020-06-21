Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
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с чего всё началось

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новостивчера в 17:25

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Нерабочая среда ждет россиян на этой неделе

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Рязанцам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Известиявчера в 18:54

Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском01:42
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Голосование по изменению Конституции назначили на 1 июля.
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Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет несколько нововведений

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс вчера в 15:35
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
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В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Символом кампании станет радуга, объединяющая в себе цвета всех 10-ти выступающих в Ф1 коллективов.
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Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался

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