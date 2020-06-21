Общество
Lenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя. Внеочередной выходной день связан с проведением 24 июня торжественного прохождения войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Мэрия г. Казани05:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия 19:05
Шоу-бизнес
Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело 06:45
Здоровье
Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей
В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
РЕН ТВ 17:31
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 19 июня в 08:07
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 19 июня в 02:49
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Происшествия
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
РИА Новости 13:45
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Здоровье
Этот натуральный продукт спасет от гипертонии
Натуральный йогурт богат кальцем, магнием и калием, которые понидают кровяное давление и укрепляют кости.
Сайт интересных новостей 19:59
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Live24 19 июня в 07:23
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
Evo-rus.com 07:39
Здоровье
Российские медики рассказали о реальной ситуации с COVID-19 в регионах
По данным территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста составляет 3,2%. Власти Приморского края продлили режим повышенной готовности в регионе до конца месяца.
Аргументы недели 07:28
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета 07:37
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00