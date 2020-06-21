Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
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с чего всё началось

В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя. Внеочередной выходной день связан с проведением 24 июня торжественного прохождения войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мэрия г. Казани05:22

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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Известия18:54

Россиян ждет нерабочая среда

РИА Новости17:25

В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Мэрия г. Казани05:22

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ru10:49

В мэрии Казани предупредили, что 23 июня не будет сокращенным днем

Реальное время05:57

Татарстанцам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

БИЗНЕС Online05:43

24 июня будет нерабочим днем с сохранением зарплаты

Московский Комсомолец17:32
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Политика

Япония намерена отказаться от размещения американских комплексов ПРО

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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
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Политика

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
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Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия 19:05
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело 06:45
Здоровье

Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей

В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
РЕН ТВ 17:31
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки

Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 19 июня в 08:07
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
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Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 19 июня в 02:49
27
Культура

Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
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Происшествия

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости 13:45
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Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
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Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

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Здоровье

Этот натуральный продукт спасет от гипертонии

Натуральный йогурт богат кальцем, магнием и калием, которые понидают кровяное давление и укрепляют кости.
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Наука

Найден биомаркер продолжительности жизни

Live24 19 июня в 07:23
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
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Наука

Выявлен способствующий развитию рака горла фактор

Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
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Гаджеты

Asus выпустит новый сервер для разработки искусственного интеллекта

Goroday.ru 19:28
Здоровье

Российские медики рассказали о реальной ситуации с COVID-19 в регионах

По данным территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста составляет 3,2%. Власти Приморского края продлили режим повышенной готовности в регионе до конца месяца.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Российская газета 07:37
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
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