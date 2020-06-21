Общество
Lenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
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Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
Live24 вчера в 10:00
Экономика
Готовится новая форма РСВ для отчетности за 2020 год
В новой форме найдут отражение все те изменения НК РФ, которые были приняты Федеральными законами от 28.01.2020 № 5-ФЗ, от 01.04.2020 № 102 - ФЗ и от 08.06.2020 № 172-ФЗ.
Бухгалтерия.ру 19 июня в 04:59
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Единоборства
Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона
Чемпионат 11:13
Происшествия
Афроамериканцев отстранили от охраны задержавшего Флойда полицейского
Как сообщает телеканал ABC, руководство тюрьмы строгого режима округа Рэмзи в американском штате Миннесота, куда был доставлен экс-полицейский Дерек Шовин, убивший при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, приняло решение перевести темнокожих охранников подальше от Шовина.
Московский Комсомолец 19:50
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Политика
ДНР открывает границы с Украиной: КПВВ возобновляют свою работу
Донецкая Народная Республика открывает пункты пропуска с Украиной 22 июня. С 25 июня начнется пропуск людей с Украины в ДНР.
Новостной фронт 07:40
Общество
День памяти и скорби: в РФ вспоминают о начале Великой Отечественной
В День памяти и скорби россияне вспоминают о начале одного из самых страшных событий истории.
РЕН ТВ 22:04
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Общество
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Футбол
«Расинг» — «Тенерифе»: будет ли борьба?
21 июня «Расинг» принимает у себя на стадионе «Тенерифе» в рамках чемпионата Испании, читайте наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру вчера в 22:01
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей 03:56
Общество
ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
ТК Звезда 03:15
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ 21:46
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК вчера в 07:07
Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 461 тыс. Ранее в ВОЗ назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
RT на русском 16:47
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Вести.Ru вчера в 11:24
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Гаджеты
Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Политика
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 11:46
Общество
За сутки в Кузбассе выявили 75 новых пациентов с коронавирусом
Газета Кемерова 00:35
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит вчера в 01:55
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Футбол
Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»
ProstoProSport 16:14
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31