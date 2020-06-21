Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Россиян ждет нерабочая среда

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Татарстанцам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

БИЗНЕС Online05:43

В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Мэрия г. Казани05:22
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