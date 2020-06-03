Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Известиявчера в 18:54

В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Мэрия г. Казанивчера в 05:22

Россиян ждет нерабочая среда

РИА Новостивчера в 17:25

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Телеканал 360°вчера в 13:16

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ruвчера в 10:49

Татарстанцам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:43

В Крыму назвали даты дополнительных выходных летом

Московский Комсомолецвчера в 21:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
1,2K
Политика

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
17K
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
211
Общество

Бывший прокурор Забайкалья стал вице-губернатором

Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.
REGNUM вчера в 23:28
Общество

В Германии появился памятник Ленину

РИА Новости 20 июня в 12:35
209
Гаджеты

Redmi продала свыше 19 миллионов смартфонов серии Redmi 8

Сегодня руководитель бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в социальной сети Weibo картинку-тизер, посвященную очередной вехе продаж смартфонов Redmi 8. Как оказалось, на текущий момент продажи моделей серии превысили отметку в 19 миллионов штук.
iXBT.com вчера в 16:26
Происшествия

Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС вчера в 08:42
82
Происшествия

В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 20:57
2
Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru вчера в 22:31
11
Общество

Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений

Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:23
2
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала фото с онкобольным Юдашкиным

Популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок с известным модельером Валентином Юдашкиным, который борется с онкологическим заболеванием.
Слово и Дело вчера в 02:31
4
Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
178
Политика

Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 20 июня в 14:07
1K
Происшествия

Массовая драка произошла в Норильске

Полицейские в Норильске выясняют обстоятельства драки, которая произошла накануне вечером на одной из улиц города, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.
Интерфакс вчера в 03:56
88
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
308
Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
154
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
1,9K
Единоборства

Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым

FightTime.ru вчера в 01:54
11
Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
691
Наука

Новосибирские математики подтвердили мутацию коронавируса

Математики Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий из Новосибирска подтвердили гипотезу о мутации коронавируса в Сибири.
Atas.info вчера в 01:21
27
Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
17
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
739
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
26
Политика

Путин рассказал, чем обычно занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в свободное от работы время любит читать, слушать музыку и заниматься спортом.
Европейско-Азиатские новости вчера в 06:00
672
Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
297
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
86
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru 20 июня в 13:10
111
Политика

Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН вчера в 18:53
1
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное