Общество
Lenta.ruВ России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Казани. Продолжительность рабочего дня 23 июня сокращена не будет, так как этот день не является предпраздничным, отметили в Министерстве труда Татарстана.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Бывший прокурор Забайкалья стал вице-губернатором
Как сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
В Германии появился памятник Ленину
РИА Новости 20 июня в 12:35
Гаджеты
Redmi продала свыше 19 миллионов смартфонов серии Redmi 8
Сегодня руководитель бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в социальной сети Weibo картинку-тизер, посвященную очередной вехе продаж смартфонов Redmi 8. Как оказалось, на текущий момент продажи моделей серии превысили отметку в 19 миллионов штук.
iXBT.com вчера в 16:26
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Происшествия
В Приморье за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Владивосток, 22 июня 2020, 03:57 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 25 пациентов, скончались — трое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 20:57
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото с онкобольным Юдашкиным
Популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок с известным модельером Валентином Юдашкиным, который борется с онкологическим заболеванием.
Слово и Дело вчера в 02:31
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Политика
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 20 июня в 14:07
Происшествия
Массовая драка произошла в Норильске
Полицейские в Норильске выясняют обстоятельства драки, которая произошла накануне вечером на одной из улиц города, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.
Интерфакс вчера в 03:56
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru вчера в 01:54
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
Наука
Новосибирские математики подтвердили мутацию коронавируса
Математики Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий из Новосибирска подтвердили гипотезу о мутации коронавируса в Сибири.
Atas.info вчера в 01:21
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Путин рассказал, чем обычно занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в свободное от работы время любит читать, слушать музыку и заниматься спортом.
Европейско-Азиатские новости вчера в 06:00
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru 20 июня в 13:10
Политика
Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН вчера в 18:53