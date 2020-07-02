Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападКабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русском16:04

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАСС05:31

Не ждать вакансий

Российская газета12:56

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
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Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова

Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
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Общество

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

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Политика

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

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CT news 15:50
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Кино

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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

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Американские студенты устроили вечеринки ради заражения коронавирусом

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В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса

После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
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Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли

Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор 30 июня в 06:43
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Происшествия

Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода

Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
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Здоровье

Через несколько месяцев у переболевших коронавирусом появляются боли

Даже победив заболевание, люди могут столкнуться с весьма неприятными последствиями.
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Общество

За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Интерфакс 16:14
Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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Коммерсантъ 10:01
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
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Общество

Израиль возвращает ограничения из-за роста случаев коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти возвращают некоторые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.
Коммерсантъ 17:29
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
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Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

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Газета.Ru 17:29
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Политика

Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
RT на русском 15:51
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Спорт

World Athletics отложила дело о нейтральном статусе российских атлетов

РИА Новости 09:53
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Общество

В России вузы вправе переносить начало учебного года

Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
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Армия и оружие

Россия сможет отслеживать из космоса запуски ракет в 2024 году

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Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба

Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

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Экономика

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
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Футбол

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 5 июля.
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Экономика

Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
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